Cavalcata dell'Assunta, presentata la 43/a edizione

Partito il conto alla rovescia per la Cavalcata dell'Assunta, la rievocazione storica di Fermo in programma per il 15 agosto. Questa mattina, in conferenza stampa, sono state presentate le novità della 43/a edizione. Ad aprire la settimana che riporterà Fermo indietro nel tempo, sarà lo spettacolo del gruppo sbandieratori e tamburini, che questa volta metteranno in scena la storia di Teseo e del Minotauro, domani alle 21,30 in piazza del Popolo.

Novità anche nel corteo storico, che da cinque anni a questa parte, è curato dal regista Adolfo Leoni. Tra le novità, la presenza di una delegazione della corsa alla Spada di Camerino e della Margutta di Corridonia durante il corteo storico.

Novità dell'edizione 2024 anche l'emozionante consegna della giubba non più sul sagrato, ma all'interno del duomo di Fermo.

In città per la rievocazione si attendono, come ogni anno, migliaia di visitatori oltre, ovviamente, ai vari contradaioli pronti ad incitare le rispettive compagini soprattutto in occasione del Palio del 15 agosto, lungo via XX settembre e viale Vittorio Veneto. In conferenza stampa l'assessore comunale di Fermo con delega proprio alla Cavalcata, Mauro Torresi, i vicepresidenti della Cavalcata, Roberto Montelpare e Andrea Monteriù, il regista della Cavalcata, Adolfo Leoni e Cristian Cinelli responsabile del gruppo sbandieratori e tamburini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA