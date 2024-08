Al via Unidicesima edizione di 'Ascoliva 2024' ad Ascoli Piceno

Ascoli Piceno torna anche quest'anno capitale mondiale dell'oliva a partire dalle ore 18 del 10 agosto, quando si aprirà ufficialmente l'undicesima edizione di Ascoliva Festival, con il claim "Il gusto che attraversa il tempo" che si riallaccia alla documentazione storica secondo cui la Regina egiziana Cleopatra degustò e apprezzò moltissimo l'oliva ascolana. Una manifestazione che riparte dagli oltre 40mila visitatori dello scorso anno e si avvicina ormai ai 500mila complessivi dopo le 10 precedenti edizioni.

L'undicesima edizione della manifestazione, come sempre patrocinata dal Comune di Ascoli e dalla Regione Marche (con uno stand e una serie di appuntamenti del Psr Marche), è stata presentata stamani dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti insieme all'assessore regionale all'agricoltura Andrea Maria Antonini.

"Siamo pronti ad accogliere Ascoliva Festival e i tanti turisti che arriveranno in città per degustare la nostra specialità, ma avranno l'occasione anche per scoprire e ammirare le straordinarie bellezze artistico-culturali e paesaggistiche delle cento torri" ha dichiarato Fioravanti.

L'edizione 2024 di Ascoliva manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con l'oliva ascolana del Piceno Dop protagonista insieme ad altri 12 piatti della tradizione locale predisposti da sei produttori del territorio all'interno del suggestivo giardino comunale e, per questa undicesima edizione, anche in una apposita area all'interno del Palaoliva, ovvero un elegante padiglione che accoglierà pure una importante Area eventi oltre ad altri espositori di prodotti tipici del territorio.

Immancabile il Monumento dell'Oliva per i selfie.

La novità di quest'anno è rappresentata dalla scelta di riattivare, come avvenuto in passato a livello sperimentale, "Ascoliva Bus", un minibus che garantirà il trasporto gratuito a tutti i turisti lungo la costa tra San Benedetto e Grottammare per partecipare ad "Ascoliva Festival" e visitare il capoluogo piceno. Prevista una particolare scontistica per i visitatori di "Ascoliva" sia i Musei civici di Ascoli (per l'intera rete museale) che il trenino turistico "Ascoli Explorer".

Altro ritorno importante e consolidato, quello del festival nel festival, ovvero il "Festival dei Saperi & dei Sapori" che affiancherà, praticamente tutti i giorni, iniziative, incontri e laboratori legati all'enogastronomia e all'oliva in particolare, a incontri culturali, spettacoli e iniziative di intrattenimento.



