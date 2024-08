Vasto incendio vegetazione nell'Ascolano, lanci da elicottero

Un vasto incendio di sterpaglie è in atto in frazione Colonnata dove le fiamme si sono avvicinate pericolosamente anche a due case e ad un impianto fotovoltaico. I vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno, sotto pressione da giorni per i vari roghi divampati, sono al lavoro dalle 11.30. Sul posto le squadre boschive di Ascoli e San Benedetto del Tronto oltre ad operatori della Centrale. In questo momento gli sforzi dei soccorritori si stanno concentrando vicino alle case per evitare che gli immobili vengano interessati. Attualmente è in campo anche l'elicottero Anti-incendio boschivo (Aib) della Regione Marche che sta effettuando alcuni lanci in zone particolarmente interessate dal rogo.

A rendere più difficoltosa l'opera di spegnimento, l'aria calda che spira in queste ore su tutto il Piceno. Sono oltre 20 i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli Piceno sul posto dislocati soprattutto nelle zone antropizzate, a difesa di alcune abitazioni e degli annessi agricoli presenti in zona. Rientrato l'elicottero Aib della Regione che ha operato lanci nell'imminenza dell'incendio, ora sono in azione due velivoli dei vigili del fuoco.



