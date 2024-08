Sul bus senza biglietto, 130 multe in un giorno ad Ancona

Il problema dei viaggiatori senza biglietto rimane uno scoglio duro per Conerobus, azienda di trasporto pubblico di Ancona. A margine della presentazione dei defibrillatori, che si è tenuta questa mattina, il presidente dell'azienda Italo D'Angelo ha spiegato all'ANSA che "solo nella giornata di ieri sono state fatte 130 multe per la zona di Ancona, tutte per mancanza biglietto a bordo". "Un fenomeno - ha aggiunto D'Angelo - che stiamo cercando di debellare".

"L'utente contribuisce con una cifra minima - ha osservato il presidente - ma molto utile". Conerobus ha una squadra "di otto verificatori attivi tutti i giorni - ha aggiunto D'Angelo - su un parco mezzi di 270 autobus tra linee urbane ed extraurbane per un totale di 1.600 corse al giorno che vengono effettuate. I dipendenti che l'azienda ha sono 470".



