E' cominciata l'Olimpiade di Gianmarco Tamberi. L'azzurro, oro del salto in alto a Tokyo, e' sceso in pedana a Parigi 2024 per le qualificazioni nonostante la febbre dei giorni scorsi e ha superato al primo tentativo la misura di 2.20, dopo aver evitato di cimentarsi nella misura di ingresso (2.15). Ma appena rialzatosi dal materasso dell'atterraggio, Tamberi ha scosso la testa a mostrare la propria insoddisfazione



