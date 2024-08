Michele Mariotti debutta in Ermione al 45/o Rof

(di Federica Acqua) "Un'opera sbalorditiva, sperimentale, che rompe le strutture musicali classiche, nonostante la vicenda di cui parla derivi dalla classicità, e che rappresenta un unicum nella storia compositiva di Rossini".

A parlare così all'ANSA, alla vigilia del suo debutto alla direzione d'orchestra dell'Ermione al Rossini Opera Festival (Rof) in programma il 9 agosto prossimo alla Vitrifrigo Arena, è il celebre maestro Michele Mariotti che si esibirà sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

L'ultima volta ha diretto a Pesaro la Semiramide nel 2019, nella quale - dice - nonostante sia stata composta da Rossini quattro anni dopo Ermione, si torna a forme tradizionali. A considerare Ermione un'opera del futuro, del resto, era lo stesso Rossini, che dopo il clamoroso fiasco d'esordio al San Carlo di Napoli il 27 marzo del 1819 e le poche repliche seguenti si fece restituire la partitura dall'impresario Barbaja e dichiarò "rivedrà la luce solo dopo la mia morte", salvo poi utilizzarla come serbatoio di autoimprestiti per altre composizioni tra cui Eduardo e Cristina.

"Come il Guillaume Tell (ultima fatica lirica di Rossini scritta in Francia, ndr), Ermione è un'opera di svolta - continua Mariotti - e non a caso Rossini l'aveva definita il mio piccolo Guillaume Tell italiano. E' come recitare un testo teatrale: con quelle frasi sfumate e melodie interrotte come la sinfonia d'apertura su cui irrompe il coro, e quel contrasto tra i suoni freddi e violenti che sfumano in momenti dolcissimi dai contorni amorosi, è un'opera moderna, un vero capolavoro".

Un capolavoro, tuttavia, che continua ad essere poco rappresentato e al Rof è stato allestito l'ultima volta nel 2008 e prima solo nel 1987 con Montserrat Caballé, Marilyn Horne, Chris Merritt e Rockwell Blake. Ma, secondo Mariotti, la rarità di esecuzione di un'opera non dipende tanto dalla sua maggiore o minore bellezza, ma spesso dalla difficoltà di trovare voci adatte ad eseguirla come in questo caso dove è richiesto un soprano di agilità e di forza (Ermione), un tenore alto (Oreste) e un baritenore (Pirro).

In questa edizione ad interpretarla 'in un non luogo e in un non tempo' nella regia visionaria di Johannes Erath ci saranno Anastasia Bartoli nel ruolo del titolo, Victoria Yarovaya, in quello di Andromaca, Enea Scala nelle vesti di Pirro e Juan Diego Florez in quelle di Oreste. Completano il cast Antonio Mandrillo (Pilade), Michael Mofidian (Fenicio), Martiniana Antonie (Cleone), Paola Leguizamòn (Cefisa), Tianxuefei Sun (Attalo).



