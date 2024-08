Incendio nell'Ascolano brucia 42 ettari, velivoli in azione

Circa 42 ettari di vegetazione bruciati dal vasto incendio divampato in frazione Colonnata di Ascoli Piceno. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazione e ad un impianto fotovoltaico: da oltre otto ore i vigili del fuoco, da Ascoli e San Benedetto, sono al lavoro per spegnere il rogo ed evitare che si propaghi a zone vicine e soprattutto che raggiunga abitazioni.

Al momento sono una trentina i vigili del fuoco impegnati, coordinati dal Comandante Centi, presente sul posto sin dai primi momenti dell'evento. Quattro i velivoli che stanno operando contemporaneamente, con lanci di liquido, tre dei vigili del fuoco ed uno della regione Marche, vista la presenza di alcuni calanchi dove è impossibile operare da terra. Le fiamme si stanno espandendo in direzione nord verso la frazione di Polesio, sul Monte Ascenzione. Due i fronti attivi, con una stima di superficie interessata di circa 42 ettari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA