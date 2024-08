Fuga di gas per un guasto, palazzina evacuata per cinque ore

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Matelica (Macerata), in via Michelangelo, per una fuga di gas dalla conduttura pubblica. La propagazione è stata dovuta alla rottura di un tubo lungo la via. La segnalazione è arrivata poco prima delle 20. Per sicurezza è stata fatta evacuare una palazzina della zona, con più persone, fino alla riparazione del guasto.

Il gas infatti si è diffuso anche verso l'immobile e c'era pericolo di esplosione. L'operazione è terminata all'una di stanotte quando il guasto è stato riparato. La via è stata chiusa per tutta la durata delle operazioni in quel tratto. Non ci sono stati feriti. Dopo cinque ore dall'evacuazione, i residenti sono rientrati nelle case.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA