Fiamme Gialle Macerata, nuovo comandante il colonnello Mazzacuva

Cambio a vertice della guardia di finanza di Macerata. Si è insediato oggi il nuovo comandante provinciale, il colonnello Ferdinando Mazzacuva. Subentra al colonnello Ferdinando Falco. L'arrivo del nuovo vertice è stato salutato con una cerimonia d'avvicendamento alla caserma "Livio Cicalè" di Macerata. Presente anche il comandante regionale Marche, generale di brigata Nicola Altiero.

Falco lascia il servizio attivo, dopo una carriera intrapresa nel 1985. Il nuovo comandate Mazzacuva è originario di Reggio Calabria, ha 48 anni, ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata.

Durante la sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi operativi, comandando diversi reparti in Sicilia e in Calabria, come la Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto, la Compagnia di Cosenza, la Sezione Criminalità Organizzata e Sezione Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria, la Compagnia e il Gruppo di Locri; ha guidato il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania, la Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura di Reggio Calabria e, in ultimo, prima dell'assunzione del nuovo incarico, ha rivestito il ruolo di comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rovigo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA