Cane lasciato a casa un mese denutrito, denunciato proprietario

I carabinieri forestali di Senigallia sono intervenuti a Trecastelli (Ancona), insieme al servizio veterinario dell'Ast di Ancona, per sequestrare un cane di razza bouledogue francese gravemente denutrito e disidratato, con lesioni al naso e secrezioni agli occhi prodotte per una probabile carenza di cure veterinarie.

Il proprietario, un uomo di origine straniera, è stato denunciato per maltrattamento di animale. Aveva lasciato l'abitazione nel mese scorso, trattenendo la bestiola al suo interno, da solo, non curandosi del sostentamento del quadrupede.

L'animale, senza microchip, era chiuso in una stanza sporca con deiezioni sul pavimento. L'intervento è dei giorni scorsi. I militari hanno constatato condizioni di maltrattamento e, per questo, hanno sequestrato il cane disponendo il trasferimento nella clinica veterinaria di Matelica, dell'Università di Camerino, per poi essere affidato in custodia giudiziale al canile "Anita" di Falconara (Ancona).

Dalle indagini è emerso che il cane, saltuariamente, veniva nutrito dal proprietario dell'immobile che ne ha evitato così il decesso.



