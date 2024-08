Volontari nelle Marche per un mese, oltre 1.600 impegnati in estate

Un mese e mezzo di volontariato nelle Marche. Così 1.682 giovani hanno aderito all'iniziativa "Ci Sto? Affare Fatica", un progetto di cittadinanza attiva coordinato dal Cvs Marche (Centro servizi per il volontariato) e finanziato dall'assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Marche per il triennio 2022-2024.

Per sei settimane, dal 17 giugno al 26 luglio, in 79 comuni marchigiani di tutte le province, ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni hanno fatto attività coordinati da 137 tutor tra i 22 e i 35 anni, divisi in 201 squadre. L'obiettivo era stimolare i giovani a valorizzare il tempo estivo, attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, accompagnati dalla comunità adulta e dagli enti del terzo settore.

Ogni squadra formata da 8-10 giovani è stata seguita in tutte le operazioni dai tutor e dai volontari adulti maestri d'arte chiamati handyman. A ciascun giovane è stato consegnato, a riconoscimento dell'impegno profuso durante la settimana di attività, un buono fatica del valore di 50 euro (100 euro per i tutor) che può essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

L'evento finale è stato festeggiato il 31 luglio scorso alla discoteca Mamamia di Senigallia con l'assessore regionale alle Politiche Giovanili Chiara Biondi, il presidente del Csv Marche Simone Giovanni Bucchi e di Massimo Iavarone in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale.

Premiato il contest video ospitato sulla pagina Instagram dedicata. Sono stati scelti dalla giuria sei video e a ciascun componente delle squadre vincitrici è stato consegnato il buono fatica. Le squadre vincitrici per provincia sono state: San Costanzo per Pesaro Urbino, Montegranaro per Fermo, Offida per Ascoli Piceno, Pollenza per Macerata, Monte San Vito per Ancona; premio speciale per Monsano, sempre nella provincia di Ancona.

"La nostra regione era diversa prima di questi ragazzi - ha sottolineato Bucchi -. Tanti luoghi dei nostri comuni sono stati riqualificati e sono stati oggetto dell'attenzione dei nostri giovani".

"Credo che sia altamente educativo e trasmetta un messaggio di cittadinanza attiva questa iniziativa - ha detto l'assessore Biondi -. "Ci Sto? Affare Fatica" è l'unico progetto di questo tipo a regia regionale presente in Italia, grazie anche al supporto del Csv Marche". Annunciata l'edizione 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA