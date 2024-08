Pesca di frodo, 9mila ricci di mare sequestrati ad Ancona

Due imbarcazioni, con all'interno un grosso quantitativo di ricci di mare vietati, sono state scoperte dalla guardia di finanza di Ancona, con il reparto operativo aeronavale, e dalla guardia costiera dorica. Una pesca ritenuta di frodo che ha portato al sequestro di 9mila ricci di mare e a 76mila euro di multe. Sette le persone identificate e coinvolte nel pescaggio del prodotto ittico.

I due controlli risalgono ai giorni scorsi. Nel primo i finanzieri erano impegnati in attività di pattugliamento in mare con una motovedetta e hanno avvistato, ad Ancona, un piccolo natante che navigava a luci spente davanti alla diga foranea del cantiere navale Fincantieri, vicino al porto. Avvisate le pattuglie via terra della guardia costiera, queste hanno atteso che l'equipaggio del natante approdasse per controllarlo. A bordo c'erano tre uomini che stavano scaricando ricci di mare, appena pescati, per caricarli a bordo di una autovettura ferma nelle vicinanze. In tutto avevano 6mila esemplari e attrezzature utilizzate per la pesca. Il materiale e i ricci sono stati sequestrati; i tre a bordo multati per 38mila euro di sanzione per l'esercizio abusivo della pesca di ricci di mare, effettuata in tempo vietato, superando ampiamente i limiti quantitativi consentiti.

Nel secondo intervento, lungo il tratto di mare adiacente il porto di Ancona, è stata individuata, sempre di notte, una piccola barca con due persone a bordo, ancora con la tenuta da sub, sempre zona Fincantieri. I militari li hanno sorpresi mentre caricavano i ricci a bordo di una auto dove si trovavano altre due persone.

Gli occupanti della vettura, notati i finanzieri, hanno cercato di fuggire ma sono stati bloccati. Nel veicolo c'erano 3mila ricci. I quattro sono stati multati per 38mila euro la pesca abusiva. L'intero prodotto ittico, pescato illegalmente nelle due operazioni di servizio, è stato reimmesso in mare in quanto vivo e vitale.



