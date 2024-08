Nuova giunta Gambini a Urbino, Giulia Volponi vice sindaca

Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha presentato oggi ufficialmente la nuova giunta municipale. "Numeri da città di grandi dimensioni, perché Urbino, - ricorda il Comune - con legge dello stato, da questo 2024 è diventata Capoluogo di provincia. Con nove assessori e 32 consiglieri nella Assise comunale".

"Sono molto orgoglioso - ha detto Gambini - perché ho al mio fianco persone capaci e competenti, animate dall'amore per la nostra città e dal desiderio di impegnarsi concretamente per costruire insieme il futuro della nostra comunità. Un compito molto delicato soprattutto in questo momento storico in cui iniziamo a scrivere la storia di Urbino capoluogo di provincia".

"Ho assegnato a tutti delle deleghe importanti, affinché ogni assessore possa seguire da vicino alcuni degli aspetti strategici della vita e dello sviluppo della nostra città, - spiega il sindaco - con la raccomandazione di dare massima disponibilità al dialogo e all'ascolto di tutti i cittadini e delle varie realtà che animano la vita collettiva urbinate, con l'obiettivo di unire e superare le divisioni nate negli ultimi mesi. Ci sono le basi per fare un bellissimo lavoro".

Ecco la nuova giunta guidata da Gambini; vice sindaca e assessora Urbanistica ed Edilizia è Giulia Volponi; assessore Politiche Educative, Sviluppo dei borghi e del territorio, Associazionismo: Massimiliano Sirotti; assessora Cultura, Sviluppo del Centro Storico, Mobilità e Trasporti, Eventi: Lara Ottaviani; assessore Turismo, Politiche Comunitarie e Internazionali, Politiche Energetiche: Francesco Guazzolini; assessora Personale e Infrastrutture sportive: Marianna Vetri assessora Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Urbino Capoluogo: Elisabetta Foschi; assessora Attività Produttive e Rapporti con gli Enti: Francesca Fedeli; assessore Polizia Municipale e Società Partecipate: Nicola Rossi; assessore Attività Sportive e Protezione Civile: Gianfranco Fedrigucci detto Frank.



