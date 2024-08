Marche, oltre 100 eventi per i Borghi Sibillini

Nel mese di agosto i borghi dei Monti Sibillini, nelle Marche, si preparano a regalare oltre 100 eventi che si vedranno nelle di provincie di Ascoli Piceno e Fermo, da Amandola a Montedinove. E' il progetto "Borghi Sibillini", frutto dell'iniziativa congiunta dei dieci comuni dell'Unione Montana dei Sibillini.

L'obiettivo è "creare una rete territoriale coordinata per esaltare la bellezza e l'identità unica di quest'area. La zona si caratterizza per un affascinante paesaggio di colline verdeggianti, incastonate tra le maestose montagne appenniniche e il mare Adriatico".

Nel 2021 Borghi Sibillini ha vinto il premio in kind del bando di Fondazione Italia Patria della Bellezza e grazie a questo il team di RobilantAssociati ha ideato una nuova identità grafica per i Borghi Sibillini portando avanti un lavoro di rebranding e comunicazione volto a mettere in luce le peculiarità di ciascun borgo, identificandone al contempo i tratti condivisi.

Il progetto ha preso avvio con un obiettivo immediato, promuovere la conoscenza dei Monti Sibillini, narrando una storia capace di evidenziarne le caratteristiche uniche e attraenti per il pubblico. La visione a medio termine è di trasformare l'area dei Monti Sibillini in una destinazione turistica di primo piano, nonché in un luogo ideale per soggiorni prolungati.

Questo richiede lo sviluppo coordinato di un'offerta culturale e sportiva ricca e variegata. L'aspirazione finale dei Borghi resta quella di rivitalizzare demograficamente la zona, preservando al contempo l'autenticità e l'essenza originaria del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA