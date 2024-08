L'incendio dalla legnaia arriva in casa, tre famiglie evacuate

Un incendio è divampato ieri notte in una legnaia adiacente a un casolare a Santa Vittoria in Matenano (Fermo), e le fiamme e il fumo hanno raggiunto un'abitazione: lo stabile è poi stato dichiarato temporaneamente non agibile con conseguente evacuazione dei tre nuclei familiari residenti (in tutto sette persone) ora ospitati dal Comune in alcuni alloggi temporanei, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nell'edificio.

La segnalazione al 115 è scattata intorno alle 22.30. Sul posto sono così sopraggiunti i vigili del fuoco con squadre provenienti sia dal comando provinciale di Fermo che dal distaccamento di Amandola. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento: il rogo è partito all'interno di una legnaia confinante con un casolare che un tempo era un convento dei frati e oggi è adibito ad abitazione dove risiedono le tre famiglie. Le persone che si trovavano all'interno della casa si sono subito messe al sicuro, uscendo dall'abitazione.

I vigili del fuoco hanno circoscritto e domato le fiamme che, nel frattempo, si erano propagate all'abitazione, invasa dal fumo. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle 4 di notte. Ma il lavoro dei vigili del fuoco non è finito lì: questa mattina, infatti, il 115 è tornato sul posto per un piccolo focolaio che si è riacceso, sempre nella legnaia, ma che è stato subito domato. La squadra tecnica dei pompieri ha effettuato un sopralluogo e stabilito che l'edificio al momento non è fruibile: pertanto i tre nuclei familiari sono state sistemati dal Comune in alloggi temporanei.



