Fiamme su un tetto in costruzione ad Amandola (Fermo). Arrivano i vigili del fuoco che spengono l'incendio e mettono in sicurezza l'area.

Dopo il rogo divampato questa notte in una legnaia a Santa Vittoria in Matenano (Fermo), i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e del distaccamento di Amandola sono stati nuovamente chiamati a intervenire nella zona montana.

Nel primo pomeriggio, infatti, il 115 ha ricevuto un sos proprio da Amandola, in via Madonna della Pace, per la precisione, per un incendio divampato su un tetto in costruzione. Il comando dei vigili urbani specifica che si trattava "un tetto ventilato in costruzione" dunque le cause dell'incendio accidentale potrebbero essere collegate proprio ai lavori in corso.

La squadra dei pompieri di Amandola è intervenuta con due autobotti e con l'ausilio dell'autoscala proveniente dal comando di Fermo, ed ha spento l'incendio per poi mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche un funzionario del 115 e una pattuglia di carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA