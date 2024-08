Trovati proiettili sugli scogli a Porto San Giorgio

Trovati alcuni proiettili sugli scogli. In spiaggia, a Porto San Giorgio (Fermo), arrivano Polizia e Guardia costiera. Oggi pomeriggio un ragazzo, mentre si trovava in mare a fare un bagno al largo dello chalet Dolce Vita, sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio, ha notato dei proiettili sulla scogliera. Ne ha raccolti un paio e li ha portati agli operatori balneari che, a loro volta, hanno subito segnalato il fatto alle forze dell'ordine.

Così in spiaggia sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Fermo, della Squadra mobile e della Scientifica. Proprio un agente della Scientifica è stato accompagnato sugli scogli dove ha raccolto, e riposto in una busta di plastica, una trentina di proiettili sparsi un pò ovunque.

Al momento non si conosce il calibro ma, stando alle dimensioni, si tratterebbe di proiettili per pistola.

Impossibile dire chi e perché li abbia portati sulla scogliera.

Un tentativo di disfarsene al riparo da telecamere di videosorveglianza? Un modo singolare per nasconderli? Sono in corso le indagini da parte della polizia. Non è da escludere che i proiettili possano essere in qualche modo ricollegabili ai colpi da arma da fuoco esplosi sul lungomare, durante una lite avvenuta lo scorso 16 giugno, proprio all'altezza di dove oggi è avvenuto il ritrovamento. La polizia aveva trovato l'arma, una calibro 765, dopo 48 ore e identificato un ragazzo di origini nordafricane ritenuto responsabile di aver esploso quei colpi.





