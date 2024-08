Tamberi a Parigi 'febbre sta scendendo, ma ancora fastidi'

"Stavo meglio qualche giorno fa...". Gianmarco Tamberi è sbarcato a Parigi, dopo aver rinviato la partenza di un giorno a causa della febbre e del calcolo renale che sta mettendo a dura prova la sua gara olimpica a Parigi 2024. "Stamattina mi sono svegliato che avevo 38 di febbre - ha detto il campione olimpico dell'alto ai microfoni di Sportmediaset -, adesso con la cura farmacologica sembra stia scendendo. Speravo di non dover superare anche questa prova. Il rene non mi fa più male come due giorni fa, quando ho sentito una fitta lancinante, anche se ho ancora un po' di fastidio".



