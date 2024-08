Parigi: Tamberi è partito da Fiumicino

Il portabandiera azzurro Gianmarco Tamberi è in volo per Parigi. Il campione olimpico di Tokyo è partito dall'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 16.30 con un volo di linea Ita Airways. Prima dell'imbarco è stato riconosciuto da una famiglia con due ragazzi, nonostante avesse il cappuccio calato e la mascherina a coprire naso e bocca, ai quali ha concesso dei selfie. A bordo dell'aereo l'azzurro, la consorte e lo staff sono poi saliti per ultimi dopo gli altri passeggeri.



