Legambiente su mucillagini, 'eccesso nutrienti da agricoltura'

Le mucillagini nel mare Adriatico "sono una conseguenza dell'utilizzo di azoto e fosforo in agricoltura che creano un eccesso di nutrienti che finiscono in acqua e provenienti dal bacino del fiume Po". Così Legambiente Marche interviene in occasione dell'arrivo della Goletta Verde a Civitanova Marche (Macerata), il 38/o approdo dell'imbarcazione in regione a protezione dell'ecosistema marino.

Sulle coste del mare che bagna il litorale "sono visibili ad occhio nudo grosse chiazze di colore verde-marrone. E' la mucillagine prodotta dalle microalghe che emerge in superfice dai fondali marini. Nessuna conseguenza per la salute pubblica, si tratta di un fenomeno naturale. È diventato imponente negli ultimi tempi, non si notava da decenni, a causa dell'eccessivo apporto di nutrienti, come azoto e fosforo provenienti dal bacino del fiume Po, che alimentano una maggiore secrezione delle microalghe presenti nei fondali del litorale Adriatico".

"Azoto e fosforo - afferma Legambiente - sono una diretta conseguenza del loro uso in agricoltura e negli allevamenti di bovini e suini. Le forti piogge dei mesi scorsi in tutto il bacino del Po, ma non solo, hanno di fatti dilavato i terreni agricoli di queste sostanze arrivate in Adriatico attraverso i fiumi". "Agricoltura e allevamento intensivi nel Nord Italia restano la prima fonte di inquinamento da fosforo e azoto - spiega Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente e portavoce Goletta Verde - per l'uso eccessivo di fertilizzanti minerali e le enormi quantità di liquami zootecnici sversate nei campi". Il presidente di Legambiente Marche, Marco Ciarulli, sottolinea come sia "fermo all'anno zero la percentuale di aree marine protette sul territorio marchigiano che da 20 anni attende quella del Piceno e del Conero".

"Il completamento di questi due iter è un argomento tabù - dichiara Ciarulli - non si fa nulla per portarli avanti e si evita il confronto pubblico sull'argomento. I sindaci dei comuni coinvolti devono dirci qualcosa che non sappiamo?".

Il presidente ha sollevato il problema oggi pomeriggio nel corso dell'incontro pubblico "Marche: un tesoro da salvaguardare. Il ruolo delle aree protette per la biodiversità costiera" che si è tenuto a Civitanova Marche (Macerata) nell'ambito delle attività legate alla tappa marchigiana di Goletta Verde.



