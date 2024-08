In centinaia di migliaia al Summer Jamboree, è anche boom social

Centinaia di migliaia di presenze per il Summer Jamboree a Senigallia (Ancona), il festival che omaggia la cultura e la musica dell'America anni '40 e 50. Presenze sopratutto internazionali nei nove giorni di manifestazione nella cittadina marchigiana per concerti e dj set diffusi sulla spiaggia e in centro città, con un crescendo di appassionati dei vari generi musicali provenienti da tutti i paesi europei ma anche dall'America e dall'Australia.

Sin dal primo fine settimana di programmazione musicale, fanno sapere gli organizzatori, una folla ha riempito ogni giorno le piazze e i luoghi dove si ballava come la rotonda a mare o l'hawaiian beach; dove si prendevano lezioni di ballo in stile o si cercavano accessori vintage nei giardini della nota rocca roveresca.

La stessa, ampia, piazza Garibaldi è stata chiusa più volte per raggiunti limiti di capienza per i concerti come quello del 3 agosto, quando sul palco sono saliti tanti ospiti e la Abbey Town Jump Orchestra con i suoi 22 elementi che da oltre vent'anni deliziano il pubblico del Summer Jamboree al ritmo di Swing, Blues e Rock'n'Roll.

Tra i grandi nomi dell'edizione numero 2024, riuniti a Senigallia per festeggiare i 70 anni di un genere musicale, il rock, che ha dato vita a una vera e propria rivoluzione culturale c'erano artisti del calibro di Jay Siegel, dei Tokens, e la leggenda della musica Johnny Farina del duo Santo & Johnny, salutati da una folla di appassionati entusiasti.

Le migliaia e migliaia di persone sono anche contatti sui canali digitali del festival: raggiunti più di 2,5 milioni di account tra Instagram e Facebook; oltre 120mila interazioni con i contenuti proposti dal Festival e oltre 500mila visualizzazione dei video. In aumento gli utenti stranieri: il sito internet del Summer Jamboree ha registrato oltre 380mila visite per la ricerca di informazioni sul festival, con un incremento di oltre il 20% di visitatori dagli Stati Uniti, Regno Unito, Polonia e Canada.



