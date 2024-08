Il Festival dei Monti Azzurri prosegue fino al 22 agosto

Continua fino al 22 agosto il 5/o Festival dei Monti Azzurri,"Chiese e musei bruciano. Di arte e bellezza", organizzato dall'Unione Montana Monti Azzurri con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.

L'evento, curato dall'architetto Sandro Polci, offre un ricco programma di appuntamenti con arte, cultura, musica, spiritualità e cammini nei borghi collinari marchigiani, che Giacomo Leopardi definì "monti azzurri". Il Festival si svolge nei borghi dei Sibillini in provincia di Macerata: Penna San Giovanni, Gualdo, Belforte del Chienti, Tolentino, Loro Piceno, Cessapalombo, Monte San Martino, Caldarola, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano e Ripe San Ginesio.

Polci, ideatore del Festival, dichiara che il tema è stato scelto dall'Unione Montana per il quinto anno, "per poter ragionare insieme sulle ricchezze che guardiamo con uno sguardo blasé, abitudinario, che non riesce a dare valore a cose che a volte sono eccezionali o comunque sempre molto condivise e dunque parte della nostra storia. Non è una nostalgia - continua - è una modalità per creare futuro e capire quali sono le nostre radici profonde per far svettare meglio le foglie e i nostri rami. Nei borghi si fa fatica per molte cose, ma per una cosa sicuramente non faremo mai fatica: la modalità dello stare insieme e la possibilità di futuro che sapremo creare in maniera coesa".

"E così venire al Festival significa sentire il suono d'arpa fuori dalle mura dei cimiteri come se fosse il gelsomino che non lo vediamo, ma lo percepiamo. E così - prosegue - Giovanni Allevi, amico del Festival, a cui è stato conferito il premio Paesaggi di pace 2024. E poi cinema in piazza con l'iniziativa 'porta la sedia', come accadeva tanti e tanti anni fa, per vedere un film. In questo caso sarà proiettato 'Zamora', l'ultima opera di Neri Marcorè, caro amico del Festival. E poi ancora un musical su San Francesco, 'Fra', interpretato da Giovanni Scifoni. E poi ancora Cammini con asini ad orecchie dritte. E infine una riflessione sulla guerra in un museo praticamente sconosciuto che conserva enormi memorie in materia.

Venite, vi aspettiamo e buon cammino a tutti".

Nel corso del Festival "si affrontano, con delicatezza e ironia, temi ed emozioni molto antichi o di un futuro prossimo, che vanno dalla preghiera-concerto velato delle Monache di clausura, alle potenzialità dell'intelligenza artificiale nei fragili borghi; dai ricordi laceranti di due guerre mondiali al sentire intimo delle lettere dal fronte; dal cammino in saio, tonaca o per trekking nei sentieri, all'ultima fatica editoriale di un giovane e promettente scrittore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA