Guida in stato d'ebbrezza, 23 patenti ritirate e via 240 punti

La polizia stradale di Macerata ha ritirato 23 patenti nel fine settimana appena trascorso e tolto 240 punti ad automobilisti giovani per guida in stato di ebrezza. Il servizio di prevenzione contro le stragi del sabato sera è stato effettuato a Civitanova Marche.

Le patenti ritirate hanno riguardato 12 ragazzi di età compresa tra 18 e i 27 anni, sette uomini con un'età superiore ai 28 anni, 2 ragazze di età inferiore a 24 anni e due donne con un'età superiore ai 28 anni.

In tutto sono state 27 le multe per la violazione del codice della strada e la polizia ha proceduto a sequestrare un veicolo perché il conducente aveva assunto un quantitativo di alcol tre volte superiore a quello consentito.



