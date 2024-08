Grande festa a San Severino per i 100 anni di nonna Rosa

Comunità in festa, a San Severino Marche (Macerata), per i 100 anni della signora Rosa Forconi. Nata nel 1924 a Serralta, la nonnina ha vissuto una vita ricca di esperienze e di affetti. Vedova da 39 anni, è ora ospite della Casa di riposo "Lazzarelli", dove è circondata dall'affetto delle sue figlie, Carla e Anna, che si prendono quotidianamente cura di lei. Nonostante le difficoltà, compreso il terremoto del 2016, Rosa ha sempre mantenuto uno spirito vivace e una straordinaria forza d'animo.

Dopo il matrimonio, è stata una delle "marmette" della Sim, la Società Industria Marmette, fondata dal cavalier Nello Grandinetti. In seguito, ha lavorato insieme al marito presso alcuni proprietari terrieri tra Fiastra e Camerino, prima di fare ritorno nella sua amata San Severino Marche nel 1967.

Circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia, Rosa è trisavola e conta quattro nipoti e sei pronipoti, una delle quali ha già avuto due figli. Il suo traguardo è stato celebrato con grande emozione dai familiari, dagli altri ospiti della "Lazzarelli" e dall'intera comunità, che ha voluto stringersi a lei per festeggiare i suoi 100 anni di vita.

La sindaca della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha partecipato alla festa di compleanno consegnandole un mazzo di fiori e donandole un abbraccio insieme all'augurio di tanta salute e serenità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA