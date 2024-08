Cinque chili di hascisc in frigo, arrestato 30enne nel Pesarese

La polizia lo teneva d'occhio perché era sospettato di essere un pusher che riforniva di droga una vasta clientela pesarese. Giovedì scorso, la squadra Mobile di Pesaro e gli agenti del Commissariato di Urbino hanno arrestato un 30enne della vallata del Metauro perché trovato con cinque chili di hascisc.

Teneva la droga nel frigorifero del garage, anche per proteggerla dalle alte temperature, suddivisa in panetti da 100 grammi ciascuno e con sopra lo stemma della Coppa dei Campioni 2024 vinta dal Real Madrid, al suo 15/o successo nella competizione.

In un mobile accanto al frigorifero i poliziotti hanno trovato 25mila euro in contanti all'interno di piccoli sacchetti sottovuoto, ritenuti i proventi dello spaccio. In casa anche materiale per confezionare le dosi da cedere ai clienti.

Il 30enne è stato portato in carcere e stamattina il gip di Pesaro ha convalidato l'arresto, disponendo per lui i domiciliari. La questura di Pesaro Urbino segnala che, negli ultimi mesi, le analisi specifiche di vari sequestri di hascisc compiuti in provincia, hanno evidenziato un forte aumento del principio attivo drogante contenuto nelle dosi e pari ad oltre il 50% e pericoloso soprattutto nei giovani.



