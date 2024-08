Quintana di Ascoli Piceno, vince Luca Innocenzi di Porta Solestà

Il cavaliere Luca Innocenzi ha vinto per il sestiere di Porta Solestà la Quintana di Ascoli Piceno che nell'occasione ha festeggiato il settantennale. Al vincitore, il Magnifico Messere e sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha consegnato il palio realizzato dall'artista ascolano Gaetano Carboni. Innocenzi aveva trionfato anche nella giostra di luglio. Il palio vinto oggi è il 36/o per Porta Solestà e il 18/o per il cavaliere di Foligno.

L'edizione 2024 ha rischiato di essere rinviata a causa di un forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Ascoli Piceno e che ha ritardato il torneo cavalleresco di oltre due ore. La decisione di effettuare la giostra è stata presa dopo un summit al quale hanno preso parte i sei cavalieri, il provveditore di campo e i veterinari i quali, nonostante l'enorme quantità di acqua caduta, hanno ritenuto che le condizioni della pista del campo dei giochi dello Squarcia garantissero l'incolumità dei cavalli.

Ecco la classifica finale: primo Luca Innocenzi di Porta Solestà (2.056 punti), seguito da Lorenzo Melosso di Porta Romana (2.004), Davide Dimarti della Piazzarola (1.982); quarto Tommaso Finestra di Sant'Emidio (1.976), quinto Denny Coppari di Porta Tufilla (1.972), sesto Mattia Zannori di Porta Maggiore (1.648).

La giostra è stata preceduta dal corte forte di 1300 figuranti in abiti del Quattrocento, con in testa in veste di Araldo il presentatore Tv Massimiliano Ossini, testimonial della Quintana di Ascoli Piceno. Fra due ali di folla, tra cui moltissimi turisti, il lungo corteggio ha attraversato il centro storico per arrivare al campo dei giochi dello Squarcia dove è andata in scena la sfida al moro.



