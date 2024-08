Malore in mare a Pesaro, deceduta una bagnante

Una donna ha accusato un malore in mare a Pesaro, è stata recuperata da un bagnino: inutili sono risultati i tentativi di rianimare la donna in spiaggia e anche il successivo intervento dei sanitari del 118, la bagnante è deceduta. È accaduto stamattina. È intervenuta la Capitaneria di porto - Guardia costiera di Pesaro: sul posto per gli accertamenti di rito, una pattuglia di terra impegnata nell'operazione Mare e laghi sicuri 2024, che ha informato l'autorità giudiziaria.

La Capitaneria di porto - Guardia costiera di Pesaro ha proceduto stamattina ad altri due distinti interventi di soccorso. Una motovedetta è stata inviata per la ricerca di un diportista disperso nel tratto di mare antistante il Monte San Bartolo: recuperato il naufrago, l'uomo veniva trasportato in banchina con l'assistenza sanitaria del personale della Croce rossa di Pesaro. In seguito la sala operativa della Capitaneria ha coordinato le operazioni di recupero del natante da diporto, dal quale il diportista era caduto fuori bordo.

Nel medesimo spazio di mare, la Guardia costiera, con il supporto della moto d'acqua della Croce rossa, ha soccorso una famiglia di tre persone che, per avaria bordo, era stata spiaggiata in una zona isolata antistante la falesia.

Successivamente al salvataggio della famiglia, anche la piccola imbarcazione è stata recuperata, con il coinvolgimento della Lega navale italiana sezione di Pesaro e sotto la supervisione della sala operativa.

La Capitaneria di porto - Guardia costiera di Pesaro "raccomanda la massima attenzione alle dotazioni di sicurezza ed al rispetto delle misure di sicurezza a bordo nel corso della navigazione".



