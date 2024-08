A Pesaro tornano i Rof Talks, incontri per presentare l'opera

A Pesaro un format affianca alla presentazione delle opere in scena la sera, una prima parte dedicata a temi di attualità. Nel calendario del Rossini Opera Festival 2024 tornano i Rof Talks, ciclo di incontri condotti dalla giornalista di Radio Rai Susanna Franchi in programma dal 7 all'10 agosto, alle ore 12, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. L'ingresso è libero.

Mercoledì 7 agosto l'incontro avrà per oggetto l'inaugurazione ufficiale del Festival 2024 nell'anno di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024, alla presenza del sindaco Andrea Biancani e delle autorità regionali e nazionali. Nella seconda parte, Roberto Abbado e Jean-Louis Grinda, direttore e regista di Bianca e Falliero, introdurranno l'opera in scena la sera all'Auditorium Scavolini.

Invece, giovedì 8 agosto, la direzione del Rof presenterà il programma dell'edizione 2025. Seguirà l'incontro con il direttore Michele Spotti e i registi Moshe Leiser e Patrice Caurier, che racconteranno la messinscena dell'Equivoco stravagante, in prima la sera stessa al Teatro Rossini.

Venerdì 9 agosto Cristian Della Chiara, Direttore generale del Rof, Giuseppe Perrone, capo consulente per l'innovazione di Ernst & Young Italia, Andrea Ricci, fondatore di SampleSound, e Francesco Mete, amministratore unico di EBWorld, affronteranno il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e spettacolo dal vivo. Al termine, Michele Mariotti e Johannes Erath presenteranno Ermione, cui il pubblico potrà assistere la sera alla Vitrifrigo Arena.

Sabato 10 agosto, il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, presidente del Festival, l'ambasciatore d'Italia in Cina Massimo Ambrosetti e la direttrice di Opera Europa Karen Stone si confronteranno sul tema della diplomazia culturale tra Oriente e Occidente. Lorenzo Passerini e Pier Luigi Pizzi, direttore e regista del Barbiere di Siviglia, illustreranno l'opera in scena la sera alla Vitrifrigo Arena.



