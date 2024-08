Scaraventa a terra scooter e spintona proprietario, denunciato

Tenta di rubare un'auto, scaraventa a terra uno scooter e spintona il proprietario, denunciato dai carabinieri.

I militari del Radiomobile della compagnia di Fermo sono intervenuti a Porto San Giorgio (Fermo) per un individuo in forte stato di alterazione per abuso di alcolici: fermato un 34enne di nazionalità marocchina che, poco prima, aveva buttato a terra un ciclomotore parcheggiato in strada. Il proprietario dello scooter, nel tentativo di intervenire, era stato offeso e spintonato. Conclusi gli accertamenti, è emerso che il giovane nordafricano si era reso anche responsabile del tentativo di furto di una autovettura. L'uomo è stato denunciato all' autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento e tentato furto.

Sul fronte dei controlli antidroga, invece, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Montegiorgio (Fermo), hanno fermato a Falerone (Fermo) un'auto nella quale hanno rinvenuto alcuni grammi di hashish. Il conducente, un 21enne, è stato segnalato per uso di sostanza stupefacente. Sempre a Falerone, nel parco pubblico "Peter Pan", i carabinieri hanno notato un 22enne di origini marocchine che ha cercato di nascondere un involucro con dell'hashish tra i cespugli: segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti. Sempre a Falerone trovati alcuni grammi di hashish all'interno di una auto condotta da un 21enne, proveniente dal Maceratese. Anche in questo caso è scattata la segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti e in aggiunta il ritiro della patente di guida.





