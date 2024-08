Ocean Viking in porto ad Ancona, una donna tra i 196 naufraghi

Ha attraccata nel porto di Ancona, attorno alle 14.35 di oggi, la nave umanitaria di Sos Mediterranee Ocean Viking con 196 migranti naufraghi a bordo.

Stanno ora salendo a bordo i medici per i controlli di rito. Tra i migranti, di otto diverse nazionalità, ci sono una sola donna (maggiorenne) e undici minori non accompagnati (due di loro si sono dichiarati minori a bordo durante la navigazione) e uno accompagnato. Due dei naufraghi presentano condizioni di grave fragilità e patologie per cui, durante i controlli, sarà valutato l'eventuale trasporto in ospedale.

A coordinare le operazioni di assistenza la Prefettura di Ancona, coinvolte tutte le associazioni di assistenza, le istituzioni e forze dell'ordine. Sulla banchina sono stati installati dei gazebo ma, assicura la Prefettura di Ancona, le operazioni di sbarco saranno quanto più possibile accelerate sia per le alte temperature che per il rischio pioggia.

La destinazione dei migranti dopo lo sbarco e i controlli a bordo è all'impianto sportivo Paolinelli alla Baraccola di Ancona, cento dei migranti verranno accolti in Piemonte, 46 in Abruzzo e 50 nelle Marche. Degli 11 minori non accompagnati, cinque verranno ospitati in centri di seconda accoglienza Sai (Sistema accoglienza integrazione) e sei verranno presi in carico nelle Marche.

Tra i migranti, presi a bordo nell'ambito di due distinti salvataggi davanti alle coste libiche, la nazionalità prevalente è quella del Bangladesh (126) seguita dalla pakistana (52) ed egiziana (5); sono presenti poi persone provenienti da Sud Sudan (4), Nord Sudan (3), Siria (3), India (2) e Marocco (1).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA