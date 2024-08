Marco Minoja narra a Fermo "I corpi celesti"

Marco Minoja e Lucia Tancredi a Fermo. La celebre scrittrice e il saggista e manager culturale saranno i protagonisti della serata culturale di mercoledì prossimo, nell'ambito della rassegna "Fermo sui Libri" e dialogheranno su "I corpi celesti".

La rassegna quest'anno ha come obiettivo quello di indagare il tema degli exempla intesi, già come nell'antica tradizione medievale, come racconti edificanti che mirano sia al "docere" (insegnare) che al "delectare" (divertire).

"I corpi celesti" è, infatti, l'esordio nella narrativa di Marco Minoja: racconti leggeri, rubati come scatti fotografici che per un momento sorprendono figure in movimento che attraversano città come Milano, Parigi e Berlino, per tentare di cogliere i pensieri, il passato, un poco di futuro. In fondo ciascuno muove, più o meno inconsapevolmente, i fili sottili della propria esistenza come un corpo celeste negli universi.

Marco Minoja, archeologo di formazione, ha lavorato in località suggestive, in Etruria e nella Campania felix, e poi per lunghi anni nella Sardegna nuragica. Si occupa di siti preistorici, ceramiche etrusche, direzioni culturali, performing arts, a cui ha dedicato decine di articoli scientifici, cataloghi, guide museali. Appassionato di immagini, insieme a Gianni Berengo Gardin ha pubblicato Architetture di pietra.

Fotografie della Sardegnanuragica. Vive e lavora tra Milano e Mulinetti, con due figlie, due gatti e una ampia famiglia di parenti amici amori animali e piante.

Quello che si terrà mercoledì sera in piazzale Azzolino (in caso di pioggia nella Chiesa di San Filippo) sarà l'ultimo appuntamento della rassegna per l'edizione 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA