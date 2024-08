Infortunio per un motociclista che praticava enduro a Meschia

Un motociclista è rimasto vittima di un incidente accaduto a Meschia (Ascoli Piceno) mentre praticava enduro. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento degli uomini della stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Speleologico Marche.

Le squadre del Cnsas, una volta individuata la posizione dell'infortunato, hanno provveduto a stabilizzarlo ed imbarellarlo. Successivamente lo hanno trasportato con la tecnica della "barella portantina" fino all'ambulanza del 118.

Nel territorio regionale sono presenti medici, infermieri e tecnici formati dalla Scuola Nazionale Medici del Soccorso Alpino e Speleologico.

La formazione specialistica dei sanitari e dei tecnici ha consentito lo sviluppo di un soccorso che permette di giungere sull'infortunato e prestare le prime cure, utilizzando presidi sanitari, quali barelle e zaini allestiti, in grado di supportare il personale e di trovare le soluzioni ai differenti problemi che presenta la gestione di un infortunato in ambiente impervio.



