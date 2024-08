Con task force "Alto impatto" 113 identificati

Con 113 persone identificate, di cui circa 51 sono risultati con precedenti giudiziari e 50 veicoli controllati, attraverso diversi posti di controllo dislocati nelle zone strategiche della città proseguono senza sosta i controlli e l'atteività della task force ad "Alto Impatto" voluti dal Questore, Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto, Valerio Ordine.

Il servizio si è svolto fin dalle prime ore di questa mattina nelle zone del Piano, degli Archi e della Stazione di Ancona. La task force della Polizia ha visto in campo i Poliziotti della Questura dorica e del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.

Tra i veicoli controllati uno, con a bordo una donna, aveva destato particolare sospetto ai poliziotti. Dapprima la donna sembrava incerta nell'arrestare la marcia del veicolo e, successivamente, si mostrava particolarmente agitata al controllo, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Nonostante la donna negasse, sul sedile anteriore i poliziotti notavano tracce di sostanza stupefacente e procedevano al controllo. Quest'ultimo dava esito positivo agli oppiacei e, per tale motivo la donna veniva sanzionata.

A un altro controllo di un veicolo i poliziotti riscontravano la presenza di 4 persone all'interno dell'abitacolo e, nascosto nel bagagliaio, una quinta persona che tentava di sfuggire al controllo. Gli agenti hanno quindi elevato la sanzione ex art.

169 Codice della Strada, per aver violato la disposizione circa il numero delle persone trasportabili all'interno di un veicolo.

Inoltre, durante il servizio, due soggetti - entrambi di origine marocchina di circa 20 anni - sono stati deferiti in stato di libertà per tentato furto in concorso. In particolare i poliziotti intervenivano nei pressi di un esercizio commerciale di corso Carlo Alberto dove era stata segnalata la presenza di due uomini che si aggiravano con fare sospetto e che successivamente occultavano nei pantaloni e nello zaino della merce prelevata dagli scaffali. Successivamente si avviavano verso le casse ma venivano prontamente fermati dapprima da un addetto alla sicurezza e, poco dopo, dai poliziotti intervenuti sul posto. Entrambi avevano ancora la merce occultata che veniva debitamente riconsegnata e venivano così denunciati.

Infine, un uomo - italiano di circa 35 anni - veniva controllato dai poliziotti e dal controllo emergeva come questo avesse diversi precedenti ed in atto la misura di prevenzione del foglio di via da Ancona, emessa dal Questore solo pochi mesi fa, pertanto veniva denunciato dai poliziotti per l'inosservanza del provvedimento.



