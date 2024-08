Accoglienza,parola chiave della cooperativa sociale Ama Aquilone

"Mi sento ospite perché sono di passaggio" e "Mi è stato sempre insegnato che l'ospite è sacro, ma basandomi sulla mia esperienza è l'ospitare ad essere sacro" sono solo alcune delle significative testimonianze degli ospiti delle comunità della cooperativa sociale Ama Aquilone, a Castel di Lama (Ascoli Piceno) e che operano sia nel Piceno che nel Fermano.

Queste parole riflettono l'importanza dell'accoglienza, una delle cinque parole chiave della vision di Ama Aquilone, insieme a dignità, spiritualità, semplicità e bellezza. Ed è proprio dall'accoglienza che nascono e si sviluppano tutte le altre.

Le comunità terapeutiche di Ama Aquilone, situate nel territorio piceno e fermano, fanno dell'accoglienza il perno del loro operato e sono: Casa Ama, Casa Augusto Agostini, Casa Aquilone, Casa La Bussola, Casa La Speranza, oltre alle comunità educative Casa La Navicella e Casa Famiglia Santa Gemma.

Altre testimonianze degli ospiti evidenziano ulteriormente il valore dell'accoglienza: "È una persona come tutti noi, va protetto"; "L'ospitalità è il mezzo per conoscere nuove persone condividendo culture diverse"; "L'ospite vuol dire accoglienza".

In particolare, Casa Aquilone si distingue come una comunità terapeutica specialistica per persone che, oltre alla dipendenza da sostanze, affrontano anche problemi psichiatrici. Casa Agostini, invece, è una delle pochissime comunità a livello nazionale che accoglie donne tossicodipendenti con figli, offrendo un sostegno integrato a queste famiglie vulnerabili.

Ama Aquilone ha anche avviato strutture educative che accolgono ragazzi allontanati dalle loro famiglie d'origine a causa di esperienze di violenza, povertà, abbandono e per minori stranieri non accompagnati. La cooperativa gestisce un centro diurno, Casa L'Aquilone, ed una rete di servizi gratuiti di ascolto e consulenza per persone affette da gioco d'azzardo patologico e dipendenza da nuove tecnologie, offrendo supporto anche alle loro famiglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA