Tamponano auto con a bordo donna incinta e fuggono, denunciati

I carabinieri del Radiomobile di Tolentino hanno denunciato alla Procura di Macerata tre uomini di origine egiziana per omissioni di soccorso e fuga dopo un incidente stradale con feriti avvenuto a Tolentino. Uno è residente a Matelica, gli altri due a Milano, sono operai edili.

Nell'incidente era rimasta coinvolta anche una donna incinta che aveva riportato 30 giorni di prognosi.

Il fatto era accaduto il 18 ottobre del 2023, alle 18, in prossimità dello svincolo Tolentino ovest della superstrada 77.

I rilievi erano stati eseguiti dai carabinieri. Dagli accertamenti era emerso che la donna, alla guida della propria autovettura, era stata tamponata da un veicolo con a bordo tre persone che dopo l'impatto erano scese dal mezzo ed erano fuggite a piedi, per i campi.

La donna era stata trasportata in ospedale di Macerata.

L'auto dei tre fuggitivi, risultata senza assicurazione, era stata confiscata. Le indagini hanno permesso di risalire al conducente e ai passeggeri scappati. Il proprietario del mezzo si è dichiarato estraneo ai fatti e ha riferito ai militari che aveva lasciato l'auto in vendita con sospensione dell'assicurazione in un'officina di un paese limitrofo.

I carabinieri hanno fatto una verifica con le telecamere di videosorveglianza, a Tolentino, vicino all'officina indicata dal proprietario dell'automobile, appurando che il titolare dell'attività aveva consegnato il mezzo a dei soggetti stranieri. L'uomo è stato denunciato per favoreggiamento. In base alle celle telefoniche agganciate, è stato possibile collocare i tre denunciati sul luogo dell'incidente.



