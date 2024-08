Sferisterio sold out per il debutto di 'Notte Morricone'

Uno, cento, mille Ennio Morricone che muovendosi sul palco come manichini di pezza ne moltiplicano l'immagine all'infinito ricostruendone la vita e la musica. E' il modo con cui il visionario coreografo, scenografo e regista spagnolo Marcos Morau ha celebrato, ieri sera a Macerata, in un'Arena Sferisterio sold out, il grande musicista scomparso quattro anni fa, presentando in prima assoluta al Macerata Opera Festival lo spettacolo "Notte Morricone", realizzato dal Centro Coreografico Nazionale Aterballetto.

Un lavoro molto applaudito che, seguendo l'eclettica cifra stilistica del suo creatore, ha mescolato musica, parola e danza, affidando quest'ultima a 16 strepitosi ballerini (otto uomini e otto donne). Nei costumi di Silvia Delagneau, sembravano muoversi come se non avessero uno scheletro, ricostruendo ciascuno un pezzo della memoria collettiva del maestro che si scompone e si ricompone in un sincronismo perfetto; perché la musica di Morricone è stata per Morau, come lui stesso ha dichiarato, la colonna sonora della sua infanzia, fischiettata dai suoi genitori ancor prima che decidesse di approfondirla, cosicché il suo omaggio al compositore è stato quello di svincolarla dalle immagini dei film per i quali era stata costruita regalandogli una vita propria e parallela da consegnare ai posteri.

Per farlo ha utilizzato sul palco pannelli mobili che vengono spostati a vista dai danzatori, per creare uno studio di registrazione improvvisato, la casa di Morricone col suo pianoforte e un cinema, dove una ridda di personaggi vestiti come lui o con i costumi dei suoi film prendono vita assieme alle note musicali uscite faticosamente dalla sua penna. Qui, come in un sogno notturno riaffiorano le sue ambizioni giovanili e le sue esperienze, le vittorie e le delusioni il Morricone bambino e quello anziano. Ma soprattutto riaffiorano la sua voce e la sua musica: dalle popolari canzoni degli anni sessanta alle colonne sonore di Nuovo cinema Paradiso, Per un pugno di dollari, C'era una volta il West, Mission, adattate e dirette da Maurizio Billi, per finire forse simbolicamente col brano del film Sacco e Vanzetti: Here's to you Nicola and Bart - Questo è per voi Nicola e Bart.

Coprodotto da Macerata Opera Festival con fondazione Teatro di Roma, Teatri di Reggio, Centro Servizi Culturali Santa Chiara Trento, Centro Teatrale Bresciano, Ravenna Festival/Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, lo spettacolo sarà presentato al chiuso al Teatro Argentina di Roma dal 24 ottobre al 10 novembre 2024.



