Salvato dall'annegamento da due bagnini, uno è campione di nuoto

Un bagnante sta per affogare, due bagnini sentono la moglie dell'uomo urlare, si gettano in mare e lo salvano in extremis. Uno dei due soccorritori, Riccardo Brancadori, è un campione di nuoto. E' avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Campofilone (Fermo).

Un uomo, di nazionalità francese, è stato infatti tratto in salvo da due giovani assistenti bagnanti in servizio sulla spiaggia di una struttura ricettiva. Sul posto è intervenuta la guardia costiera che coordina le operazioni di soccorso in mare.

I due bagnini hanno udito le grida di una donna, la moglie dell'uomo in difficoltà, che chiedeva aiuto per il coniuge il quale, dopo essere entrato in acqua per fare un bagno ed essersi allontanato dalla riva, è stato sul punto di annegare. In spiaggia c'erano anche anche i tre figli della coppia.

"Erano le 13.45. Abbiamo sentito le grida di quella donna e così, dopo aver capito cosa stava succedendo, ci siamo subito tuffati - racconta Riccardo Brancadori, uno dei due soccorritori che è anche un plurimedagliato a livello nazionale, campione di nuoto 21enne, di Ripatransone e in forze alla Delphinia Team Piceno - abbiamo raggiunto il bagnante in difficoltà e lo abbiamo tratto in salvo". Sulla spiaggia ad attenderli c'erano i sanitari della Croce verde Valdaso che hanno preso in cura l'uomo e lo hanno accompagnato all'ospedale per accertamenti.





