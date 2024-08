Presidio acquatico dei vigili del fuoco attivo a Grottammare

A partire da oggi, per tutto il mese di agosto sarà attivo a Grottammare (Ascoli Piceno) nei fine settimana e nel giorno di Ferragosto, il presidio acquatico dei vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno. Il personale incaricato sarà operativo per garantire ulteriore sicurezza su tutto il litorale della provincia con operatori qualificati e mezzi nautici adatti per un soccorso in ambiente acquatico di superficie.

Il presidio, che opera nell'ambito del coordinamento della Capitaneria di porto, sarà operativo dalle 10 alle 18 sul lungomare De Gasperi, al civico 63, in una struttura messa a disposizione dal Comune della cittadina rivierasca.

L'apertura del presidio si inquadra nel rinnovo del protocollo d'intesa firmato dalla Prefettura, dalla Provincia di Ascoli Piceno, dai comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto, oltre che dal Comando dei vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA