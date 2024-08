Nuovo inizio Fano Calcio, chiederà di disputare la Promozione

"Oggi segna l'inizio di una nuova era per il calcio e, più in generale, per lo sport nella nostra città". Le parole del sindaco di Fano Luca Serfilippi sono "carica di valore per una giornata storica". Infatti, fa sapere il Comune, "parte ufficialmente il nuovo corso del Fano Calcio che trova sostegno nell'impegno dei 18 imprenditori della città che hanno costituito il Consorzio Fano Sport".

"Come sindaco, sono estremamente soddisfatto del percorso intrapreso negli ultimi 50 giorni, durante i quali abbiamo lavorato con impegno per trovare una soluzione all'emergenza del Fano Calcio. - dice Serfilippi - Voglio ringraziare l'assessore allo Sport, Alberto Santorelli, e tutti i tecnici che hanno sostenuto questo percorso, creando le basi per avviare una nuova stagione. Ci siamo assunti la responsabilità di togliere all'Alma Juventus Fano 1906, che versa in condizioni economiche disastrose e ricoperta di debiti, la concessione dell'utilizzo dello Stadio Mancini, che da oggi è stato affidato al Fano Calcio".

"Abbiamo collaborato fin da subito con il Consorzio per rilanciare un progetto solido, sano e sostenibile. - conclude - Annuncio che partirà istanza nei confronti della Figc con cui chiederò la possibilità che la nuova squadra possa disputare la Promozione".



