Lavori al via su Ss 73 bis, stop cantieri nei picchi di traffico

L'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli ha effettuato un sopralluogo sulla Strada statale 73bis nel tratto Serrungarina-Fano, dove da lunedì scorso sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria che seguono un calendario concordato con Anas e associazioni di categoria convocate nei giorni scorsi negli uffici dell'assessorato.

"Un'estate a quota 118. - ha commentato Baldelli - Tanti sono i milioni di euro in investimenti che abbiamo concordato in soli quattro anni per rigenerare la viabilità della Valle del Metauro finalizzati a garantire la sicurezza di cittadini, turisti e operatori economici che viaggiano lungo una delle arterie più trafficate delle Marche. Insieme alle categorie abbiamo trovato il giusto equilibrio per gestire al meglio interventi mai realizzati, venendo incontro sia alle esigenze di sicurezza sia allo sviluppo delle attività legate al turismo".

"Abbiamo pianificato insieme il calendario dei lavori per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione durante il periodo estivo. - spiega l'assessore - Una manutenzione straordinaria dell'arteria che abbiamo voluto fin dal nostro insediamento e che è iniziata nel 2021 e continuerà anche il prossimo anno. Lavorazioni profonde, fino a 60 centimetri, - aggiunge - per dare una stabilità durevole al manto stradale. Ad oggi abbiamo investito per la rigenerazione della Ss73bis 12 milioni di euro. L'intervento di quest'anno riguarderà un tratto complessivo di oltre 4 km tra Serrungarina e Fano Sud per un investimento di 2 milioni di euro".

"I cantieri - ricorda la Regione - sono gestiti all'interno della piattaforma stradale attraverso by-pass con scambi di carreggiata, e si protrarranno fino ad 9 agosto, ma con interruzione nel weekend del 3 e 4 agosto per gestire al meglio i flussi turistici e in cui verrà ripristinata l'ordinaria percorribilità a 4 corsie. Dopo una pausa nel periodo di maggiori flussi turistici, quello a cavallo del ferragosto, i lavori riprenderanno il 26 agosto per concludersi entro i primi giorni di ottobre".

"Ringrazio Anas per la professionalità e per aver accolto la nostra proposta - conclude l'assessore Baldelli - di contemperare l'esigenza di dover realizzare lavorazioni essenziali che, per loro natura, devono essere portate avanti nei periodi di bel tempo con l'opportunità di non sfavorire la circolazione nel pieno della stagione turistica".



