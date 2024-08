Latitante trovato in un bed and breakfast abusivo, arrestato dai carabinieri

Un latitante, su cui pendeva un ordine di carcerazione, è stato trovato dai carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche (Macerata) in un bed and breakfast che è risultato poi anche abusivo. L'uomo, un italiano di 36 anni, ricercato da un mese, è stato arrestato ieri e portato nel carcere di Fermo dove deve scontare una pena di quattro anni di carcere a seguito di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Macerata, per reati di droga.

Dopo una serie di appostamenti i militari sono riusciti ad individuare il luogo dove si nascondeva verosimilmente da luglio scorso. Alle prime luci dell'alba hanno fatto irruzione nel b&b, alla periferia di Civitanova Marche, cogliendolo nel sonno.

Dai successivi accertamenti alla struttura è risultato che il b&b era abusivo, non avendo alcun titolo per svolgere l'attività. I titolari sono stati segnalati alle autorità competenti. Sono in corso indagini per ricostruire il periodo di latitanza del 36enne e capire se ci sono state persone che nel periodo di latitanza lo hanno aiutato a nascondersi.



