Incendio in abitazione di Ancona, appartamento non fruibile

Un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio in un'abitazione in piazza d'Armi ad Ancona nel quartiere del Piano San Lazzaro: il fuoco e il fumo sprigionati hanno reso l'abitazione non fruibile, per il momento.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona, con una squadra e due autobotti: il rogo è stato spento e l'area è stata messa in sicurezza. L'abitazione è stata dichiarata non fruibile. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti.



