Con progetto CLIMA Comune Ancona vince bando Capitale naturale

Ancona vince il bando 'Capitale naturale 2024': in arrivo 360 mila euro da cariverona. Con il progetto "C.L.I.M.A. 2024 - Coinvolgimento Locale degli Interessati a Miglioramenti Ambientali", dunque, l'amministrazione comunale si è aggiudicata il bando "Capitale naturale 2024" di Cariverona.

Le attività previste grazie a questo bando, ricorda il Comune, "si concretizzano in interventi di riforestazione urbana, micro forestazione urbana e analisi del suolo. Verrà aperto un bando partecipativo rivolto alla cittadinanza per avanzare proposte sugli interventi legati al verde e al miglioramento ambientale sul territorio comunale". Il "progetto pilota consisterà nella realizzazione di una parete verde sperimentale con proprietà anti-inquinamento acustico ed ambientale, i cui dettagli verranno forniti a ridosso della realizzazione stessa".

"Un altro risultato concreto di grande importanza per la città di Ancona - afferma l'assessore all'Università Marco Battino - capace di portare risorse rilevanti per attuare politiche ambientali necessarie e richieste da anni; ancora una volta si rivela fondamentale fare rete con l'Università e altri enti del territorio. Uno degli obiettivi di questo partenariato è quello di coinvolgere la cittadinanza nella scelta degli interventi da realizzare".

"C.L.I.M.A. 2024 - Coinvolgimento Locale degli Interessati a Miglioramenti Ambientali", è un progetto realizzato dal Comune di Ancona, ente capofila, dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche (gruppo di ricerca di pedologia) e Amap (Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e nella pesca) Marche.

L'Assessore Battino "ringrazia gli uffici comunali che hanno lavorato al progetto, in particolare l'Ufficio politiche comunitarie, e l'Ufficio ambiente e verde pubblico".



