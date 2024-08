Buttafuori non autorizzati e lavoratori irregolari in un locale

Un locale a Sirolo (Ancona) intratteneva i clienti nella sala da ballo con musica ad alto volume ma durante alcuni controlli sono state riscontrata irregolarità amministrative: due addetti alla sicurezza, identificati dalla polizia, erano privi di titolo autorizzativo per svolgere la mansione; uno, pluripregiudicato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova, era stato incaricato da un'agenzia investigativa della zona, l'altro era alle dirette dipendenze del titolare del locale.

Le verifiche amministrative sono state eseguite dalla Squadra Amministrativa della Questura di Ancona insieme al Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona e a personale dell'Agenzia per la Protezione Ambientale Delle Marche (Arpam). Per le irregolarità sono state contestate violazioni amministrative (Legge 94/2009) per oltre 5mila euro.

La Guardia di Finanza ha invece verificato la presenza di due lavoratori irregolari, uno dei quali addetto alle pubbliche relazioni, presente all'ingresso del locale, mentre l'altro in tenuta da cameriere è stato sorpreso mentre stava svolgendo servizio ai tavoli. Per queste ulteriori circostanze il titolare dovrà pagare una sanzione di alcune migliaia di euro.



