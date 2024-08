Stalking e maltrattamenti di genitori, due denunce e un arresto

Atti persecutori e maltrattamenti sui genitori: due denunce e un arresto nel Fermano in tre casi distinti.

I carabinieri di Falerone, hanno denunciato a piede libero un 23enne italiano per maltrattamenti in famiglia e percosse.

L'uomo, da tempo, maltrattava la madre convivente, aggredendola anche fisicamente. I militari hanno informato l'autorità giudiziaria di quanto accaduto, avviando il cosiddetto codice rosso.

A Montappone, i carabinieri di Falerone hanno arrestato un 23enne italiano. I militari infatti gli avevano notificato l'ordinanza della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Tribunale di Fermo, a seguito della denuncia da parte della madre, per i continui atti persecutori e vessatori subiti dal figlio. Nonostante il divieto, il giovane si è introdotto nell'abitazione della madre.

La donna ha comunicato la violazione ai militari che hanno arrestato il giovane per violazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Anche a Santa Vittoria in Matenano si è verificato un episodio di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della locale caserma hanno denunciato un 43enne italiano che da tempo maltrattava i suoi anziani genitori conviventi.



