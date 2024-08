"Anche io ho firmato per il referendum contro l'autonomia differenziata, proprio ora che i sottoscrittori online hanno già superato i 500mila. Una riforma sbagliata, che spacca il Paese. Voteremo a un referendum per l'Unità d'Italia. Uniti, per ricucire il Paese". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.



