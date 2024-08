Prefetto Pesaro Urbino incontra i neo sindaci, lavorare in rete

Il prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha ricevuto questa mattina in Prefettura i sindaci neo-eletti alle elezioni amministrative dello scorso giugno, tra i quali il sindaco del Comune di Pesaro, Andrea Biancani, e il sindaco del comune di Fano, Luca Serfilippi.

A tutti i primi cittadini, il prefetto Greco ha voluto rivolgere personalmente "le più vive congratulazioni per l'incarico, assicurando costante supporto e piena collaborazione della Prefettura agli enti locali del territorio, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione e nell'interesse della cittadinanza e delle imprese".

Durante l'incontro, fa sapere la Prefettura, sono stati portati all'attenzione del Prefetto alcuni temi di particolare rilevanza per il territorio, tra i quali, la gestione della carenza idrica in atto anche in questa provincia, dei rifiuti nonché l'installazione di nuove telecamere nei comuni non ancora coperti dalla videosorveglianza, ove possibile con l'estensione del progetto Sophia, anche in un'ottica di prevenzione e controllo del territorio".

"Lavorare in rete, pur nei rispettivi ambiti, - ha detto il prefetto Greco - diventa sempre più essenziale per perseguire l'interesse pubblico generale ma anche per fornire servizi adeguati alla cittadinanza e alle imprese del territorio. Sono sicura che con la collaborazione di tutte le Istituzioni del territorio riusciremo ad affrontare al meglio i temi di interesse comune come, ad esempio, l'azione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la gestione delle eventuali emergenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA