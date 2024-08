Calcio: scontri dopo Ascoli-Pisa, altri 12 Daspo della Questura

A seguito degli scontri al termine dell'incontro di calcio Ascoli-Pisa del 10 maggio, serata della retrocessione della squadra in Lega Pro, la Questura di Ascoli ha emesso altri 12 Daspo, oltre ai quattro emessi nei giorni successivi. In totale, dopo lunghi mesi di duro lavoro e accertamenti della polizia, sono stati dunque emessi 16 Daspo per un totale di 58 anni, con 20 anni di obbligo di firma.

Quella sera, alcuni ultrà tentarono di sfondare i cancelli per entrare nell'area riservata alle squadre e alla terna arbitrale e, solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine, si riuscì a evitare che ciò accadesse. L'attività investigativa, complicata dalle condizioni ambientali e dal travisamento dei tifosi, dopo i primi quattro Daspo, ha portato ora alla denuncia di 12 persone per resistenza a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti a offendere e travisamento.

Nei loro confronti emessi 12 Daspo sportivi, una misura preventiva che vieta l'accesso a manifestazioni sportive per soggetti pericolosi, denunciati o condannati negli ultimi cinque anni, o coinvolti in episodi di violenza legati allo sport. Due dei 12 provvedimenti riguardano recidivi, per i quali è stato disposto anche l'obbligo di firma, da convalidare dall'autorità giudiziaria. Questi 12 Daspo si aggiungono dunque ai quattro emessi subito dopo gli scontri, nei confronti di altrettanti ultrà ascolani che furono arrestati in flagranza differita.





