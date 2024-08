Abbattuto primo diaframma galleria Picchiarella sulla Ss318

È stato abbattuto il primo diaframma della nuova galleria "Picchiarella" nell'ambito dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 318 "di Valfabbrica", sulla direttrice Perugia-Ancona.

L'abbattimento, che completa le attività di scavo sul lato Ancona del tunnel, è avvenuto nel pomeriggio di oggi alla presenza del ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Sono intervenuti anche il sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche e l'amministratore delegato di Anas Aldo Isi.

"Stiamo realizzando un tracciato che è per l'80% in galleria - ha spiegato l'ad Isi - e che quindi richiede un impegno tecnico logistico importante con attività che si svolgono 24 ore su 24".

"L'intervento comporta un investimento complessivo di 135 milioni di euro che consentirà di innalzare ulteriormente gli standard dell'infrastruttura dopo l'apertura del 2016 che ha già consentito di abbattere i tempi di percorrenza bypassando i tornanti del vecchio tracciato", ha ricordato l'amministratore Anas. I lavori consistono nella realizzazione della seconda carreggiata affiancata a quella già esistente.

Il tratto è lungo circa 3 chilometri e comprende due gallerie per 2,4 chilometri complessivi. La galleria "Picchiarella" è lunga 874 metri e viene scavata a partire dal centro con due fronti di scavo che procedono in contemporanea. Un fronte scava verso Perugia e l'altro fronte verso Ancona, che è stato ultimato oggi.

Complessivamente sono stati scavati 860 metri. Il completamento dello scavo è previsto a settembre. Al contempo è in corso lo scavo della galleria "Casacastalda", lunga 1545 metri. Le attività di scavo procedono anche qui da due fronti in contemporanea e si svolgono 24 ore su 24 senza interruzione. Ad oggi l'avanzamento è di 1033 metri, pari circa al 70% e avanza a un ritmo di circa un metro al giorno. In corso anche la realizzazione di due viadotti per 190 metri complessivi, il viadotto "Tre vescovi" e il viadotto "Calvario", entrambi ultimati per la parte strutturale.

L'ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del 2025.





