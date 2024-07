Sindaco Ancona, bene a ordine del giorno sul Lungomare Nord

Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti esprime soddisfazione dopo la presentazione e l'accoglimento alla Camera dell'ordine del giorno, a firma del deputato marchigiano, Stefano Benvenuto Gostoli, che "impegna il governo alla realizzazione del Lungomare Nord". "Un'opera strategica sulla quale si è concentrata l'azione amministrativa e individuata proprio dal deputato come tra quelle più significative per il territorio anconetano".

"E' evidente - afferma Silvetti - che l'approvazione di questo ordine del giorno inserito nel decreto legge Infrastrutture dà ancora più forza alle azioni messe in campo negli ultimi mesi. Non solo ne riconosce la validità, ma ne accentua la necessità che è quella di favorire lo sviluppo del territorio, decongestionando una zona, come quella di Torrette, aprendoci al contempo alla possibilità di accogliere nuovi traffici per lo sviluppo di tutta la città".

L'impegno del governo a valutare la realizzazione del Lungomare Nord, prosegue il sindaco, "è una attenzione del governo Meloni alle richieste e alle istanze dei territori e una dimostrazione del funzionamento della filiera istituzionale.

Quest'opera - spiega Benvenuti Gostoli - andrebbe a risolvere l'annosa questione dell'accesso diretto da parte dei mezzi pesanti al porto. A beneficiarne sarà però anche l'area di Torrette, dove c'è il più importante polo sanitario delle Marche. La 'Lungomare Nord' potrà così ridurre il traffico di un'area oggi fortemente congestionata, con importanti positive ripercussioni in termini ambientali, oltre che di riduzione dell'inquinamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA